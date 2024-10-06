Зделар: девять лет не побеждали «Динамо» на выезде, а сейчас выиграли! Очень важная победа

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

«Моментов было много, потом «Динамо» забило. После такого тяжело играть, но мы забили второй. Это очень важно для нас, для команды, для клуба. Поздравляю с победой всех игроков и фанатов, которые приехали поддержать нас. Надо двигаться дальше.

Я слышал, что ЦСКА не обыгрывал «Динамо» в гостях девять лет. От этого ещё лучше: девять лет не побеждали, а сейчас выиграли! Год назад здесь у нас тоже было очень много моментов — не забивали. Сегодняшняя победа очень важна для нас», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.