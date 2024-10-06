Зделар: девять лет не побеждали «Динамо» на выезде, а сейчас выиграли! Очень важная победа
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:1).
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17' 1:1 Карраскаль – 55' 1:2 Мусаев – 89'
«Моментов было много, потом «Динамо» забило. После такого тяжело играть, но мы забили второй. Это очень важно для нас, для команды, для клуба. Поздравляю с победой всех игроков и фанатов, которые приехали поддержать нас. Надо двигаться дальше.
Я слышал, что ЦСКА не обыгрывал «Динамо» в гостях девять лет. От этого ещё лучше: девять лет не побеждали, а сейчас выиграли! Год назад здесь у нас тоже было очень много моментов — не забивали. Сегодняшняя победа очень важна для нас», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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