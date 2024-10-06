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Саша Зделар: тяжело стать такой же легендой ЦСКА, как Тошич

Саша Зделар: тяжело стать такой же легендой ЦСКА, как Тошич
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал решение экс-игрока армейцев Зорана Тошича завершить карьеру.

— Поздравляю Тошича с такой очень большой карьерой. Везде, где он играл, у него получалось: в ЦСКА, в Сербии. Но наступает один день, когда надо закончить. Я поддержал его решение.

— Можете представить его в тренерском штабе ЦСКА?
— Это зависит не от меня, а от главного тренера. Зоран — легенда клуба, много здесь играл. Думаю, что ЦСКА на него смотрит. Это было бы здорово — я его хорошо знаю. Тошич знает футбол.

— Вы можете стать такой же легендой для ЦСКА?
— Я думаю, что это тяжело, — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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