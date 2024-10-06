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«Краснодар» продлил свою рекордную победную серию в РПЛ до восьми матчей

«Краснодар» продлил свою рекордную победную серию в РПЛ до восьми матчей
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«Краснодар» разгромил «Химки» со счётом 4:0 в матче 11-го тура РПЛ. Таким образом, «быки» продлили свою рекордную победную серию в РПЛ до восьми матчей. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Кордоба – 41'     2:0 Батчи – 56'     3:0 Кордоба – 73'     4:0 Кастаньо – 89'    

Последней командой в РПЛ, которая побеждала в восьми матчах подряд, был московский «Локомотив» в сезоне-2020/2021.

На 41-й минуте матча отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова. На 55-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество «быков». На 73-й минуте Кордоба оформил дубль. На 89-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо.

После этой победы «Краснодар» набрал 27 очков. Подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.

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