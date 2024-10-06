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Губернатор Самарской области собирается вмешаться в ситуацию с Осинькиным в «Крыльях»

Губернатор Самарской области собирается вмешаться в ситуацию с Осинькиным в «Крыльях»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на информацию о скором увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов». Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы является учредителем, — ещё и за хозяйственной деятельностью.

Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики.
С учётом большого количества вопросов и звонка Александра соберёмся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности — слухи и спекуляции оставим за скобками.

Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены», – написал Федорищев в своём официальном телеграм-канале.

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