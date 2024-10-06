Результаты матчей АПЛ 6 октября

Сегодня, 6 октября, состоялись три матча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей чемпионата Англии 6 октября:

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0;

«Челси» — «Ноттингем Форест» — 1:1;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:2.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 18 очков за семь матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (17). Третье место занимает «Арсенал» (17). В зоне вылета находятся «Кристал Пэлас» (3), «Саутгемптон» (1) и «Вулверхэмптон» (1).