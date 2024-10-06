Результаты матчей Бундеслиги 6 октября

Сегодня, 6 октября, прошли матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 6 октября:

«Хайденхайм» — «РБ Рейпциг» — 0:1;

«Айнтрахт» Франкфурт — «Бавария» — 3:3;

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 мюнхенская «Бавария», набравшая 14 очков после семи матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», заработавший также 14 очков. Третье место с 13 очками занимает «Айнтрахт» из Франкфурта. В зоне вылета находятся «Бохум» (1), «Хольштайн Киль» (2) и «Хоффенхайм» (4).