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Андрей Аршавин: непонятно, кто остановит «Краснодар»

Андрей Аршавин: непонятно, кто остановит «Краснодар»
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин отметил игру «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Непонятно, кто остановит «Краснодар». Команда легко комбинирует, без какой‑то натужности, нашли сочетания. Все лидеры здорово выглядят. Игроки, которые выходят на замену, все без потери качества. Они выглядят здорово», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся со «Спартаком». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.

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