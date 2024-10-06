Андрей Аршавин: непонятно, кто остановит «Краснодар»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин отметил игру «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Непонятно, кто остановит «Краснодар». Команда легко комбинирует, без какой‑то натужности, нашли сочетания. Все лидеры здорово выглядят. Игроки, которые выходят на замену, все без потери качества. Они выглядят здорово», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся со «Спартаком». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.