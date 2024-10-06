Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна зарплата Александра Головина по новому контракту с «Монако»

Стала известна зарплата Александра Головина по новому контракту с «Монако»
Комментарии

Российский полузащитник Александр Головин по новому контракту с «Монако» будет зарабатывать € 3,6 млн в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом, в новом соглашении до 2029 года прописана бонусная система, которая способна сильно увеличить оклад игрока. «Монако» объявил о продлении контракта с Головиным 4 октября.

28-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Всего за монегасков российский футболист сыграл 210 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 забитым мячом и 39 результативными передачами.

Материалы по теме
«Монако» обыграл «Ренн» в матче Лиги 1, Головин вышел на поле на 70-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android