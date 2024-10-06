Стала известна зарплата Александра Головина по новому контракту с «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин по новому контракту с «Монако» будет зарабатывать € 3,6 млн в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом, в новом соглашении до 2029 года прописана бонусная система, которая способна сильно увеличить оклад игрока. «Монако» объявил о продлении контракта с Головиным 4 октября.

28-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Всего за монегасков российский футболист сыграл 210 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 забитым мячом и 39 результативными передачами.