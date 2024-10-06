Мор: после первого гола «Краснодара» в матче с «Химками» стало понятно, что будет разгром

Бывший футболист Эдуард Мор прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Химками», который закончился со счётом 4:0.

«В первом тайме «Химки» играли довольно закрыто. Надо сказать, что план работал, они пропустили лишь в конце первого тайма. «Химки» играли до первого пропущенного мяча. Потом стало понятно, что будет разгром. Они играют очень низко, впереди стараются делать просто забросы на Заболотного», — сказал Мор в эфире «Матч Премьер».

На 41-й минуте матча отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова. На 55-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество «быков». На 73-й минуте Кордоба оформил дубль. На 89-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо.

После этой победы «Краснодар» набрал 27 очков. Подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.