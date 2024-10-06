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Видеообзор победы ЦСКА в московском дерби с «Динамо» в РПЛ

Сегодня, 6 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московское «Динамо» принимало ЦСКА на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ЦСКА.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 27 очков за 11 игр.