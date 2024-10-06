Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы ЦСКА в московском дерби с «Динамо» в РПЛ

Видеообзор победы ЦСКА в московском дерби с «Динамо» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московское «Динамо» принимало ЦСКА на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ЦСКА.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 27 очков за 11 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
В ЦСКА допустили, что вернутся к варианту с Глебовым из «Ростова» зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android