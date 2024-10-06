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Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал разгромную победу над «Химками»

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал разгромную победу над «Химками»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Химками» (4:0) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Кордоба – 41'     2:0 Батчи – 56'     3:0 Кордоба – 73'     4:0 Кастаньо – 89'    

«Все тактические планы никогда не реализуются полностью, но получился тяжёлый матч. Даже при счёте 2:0 у «Химок» был момент. Стас выручил нас, игра держала в напряжении до конца. Игра была открытой, были пространство и атаки. Хотелось бы, чтобы было чуть спокойнее, но после такой эмоциональной игры с «Зенитом» я боялся небольшой расслабленности. «Химки» невозможно обыграть, даже играя на 80%. В итоге всё сложилось хорошо. Немного передохнём и снова в бой», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После этой победы «Краснодар» набрал 27 очков. Подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с восемью очками идут 13-ми.

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