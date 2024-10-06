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Марко Николич отреагировал на отсутствие соперника у сборной России

Марко Николич отреагировал на отсутствие соперника у сборной России
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался по поводу октябрьского сбора национальной команды России.

«По поводу вопроса, нужен ли сбор, не нужен — знаем, что есть сложности, люди стараются что-то сделать. Поэтому сборная нужна», — приводит слова Николича ТАСС.

Сбор национальной команды стартует в Новогорске 7 октября. На данный момент у сборной России нет соперника для проведения международного товарищеского матча. В итоговый список на октябрьские сборы были включены игроки московского ЦСКА Игорь Дивеев, Иван Обляков и Тамерлан Мусаев.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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