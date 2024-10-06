«ПСЖ» без Сафонова в составе не смог обыграть «Ниццу» в матче Лиги 1

Завершился матч 7-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором встречались «Ницца» и «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

В составе хозяев гол забил Али Абди. Гости ответили точным ударом Нуну Мендеша.

Отметим, что голкипер парижан Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Место в воротах занял Джанлуиджи Доннарумма.

Таким образом, «ПСЖ» записал на свой счёт 17 очков. Парижане занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу. «Ницца» располагается на девятой строчке. В её активе девять очков.