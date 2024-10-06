«Милан» на выезде уступил «Фиорентине» в матче Серии А
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Завершился матч 7-го тура Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. «Фиорентина» одержала победу в матче со счётом 2:1.
Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Адли – 35' 1:1 Пулишич – 60' 2:1 Гудмундссон – 73'
Удаления: нет / Эрнандес – 90+6'
На 35-й минуте отличился игрок «Фиорентины» Ясин Адли, которому ассистировал Робин Госенс. На 60-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Милана» Кристиан Пулишич с передачи Тео Эрнандеса. На 73-й минуте нападающий «Фиорентины» Альберт Гудмундссон вывел свою команду вперёд. В матче было назначено три пенальти, все они не были забиты.
«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 11 очков за семь матчей. «Фиорентина» (10) находится на 11-й строчке.
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