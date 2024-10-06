Тренер «Динамо» Личка: спасибо Лунёву за то, что держал нас в игре с ЦСКА до самого конца

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Можно комментировать только второй тайм, потому что в первом мы не включились в игру. Мы плохо действовали как с мячом, так и без него. Не было агрессивности, нужного движения. Я хотел, чтобы игроки с мячом брали ответственность на себя, обыгрывали один в один и искали зоны между линиями. Если тормозить игру с такой сбалансированной командой, как ЦСКА, то очень сложно проходить их оборону. Армейцы же очень быстро переходили вперёд, находя быстрых [Аббосбека] Файзуллаева, [Ивана] Облякова и [Сауля] Гуарирапу. К 15-й минуте ЦСКА мог вести 3:0.

В перерыве мы не разговаривали про тактику, потому что важнее было наше отношение к игре и работа с мячом. В раздевалке игроки сами жёстко поговорили, потом я ещё добавил пару своих слов. Второй тайм был лучше, сравняли счёт, но, к сожалению, в концовке мы снова дали сопернику создать несколько шансов. Большое спасибо Андрею Лунёву, который держал нас в игре до самого конца», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей.