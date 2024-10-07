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Игрок «Локомотива» Сильянов: рецепт побед? Алексей Батраков

Игрок «Локомотива» Сильянов: рецепт побед? Алексей Батраков
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

«Рады, что победили. Игра была вязкая, много борьбы, непонятных действий. «Крылья» оборонялись низким блоком, конечно, такую оборону тяжело вскрывать. Очень рады, что вышли в лидеры. Главное – не расслабляться, а продолжать так же играть. Это даже не половина пути.

Галактионов требует отдавать себя в каждой игре. Рецепт побед? Алексей Батраков»., – приводит слова Сильянова «Советский спорт».

В составе железнодорожников автором единственного гола стал Тимур Сулейманов, который замкнул прострел Наира Тикнизяна на 75-й минуте матча.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 11 матчей. «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на 10-й строчке.

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