«Реал Сосьедад» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче 9-го тура Ла Лиги

Завершился матч 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На первой минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес открыл счёт в матче. Затем на 84-й минуте полузащитник Лука Сучич забил ответный мяч хозяев.

После девяти сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав девять очков. «Атлетико» Мадрид после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 17 очков.