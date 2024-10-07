Де Хеа отбил два пенальти в матче «Фиорентины» с «Миланом» в Серии А

Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа отразил два 11-метровых удара во время матча 7-го тура Серии А с «Миланом» (2:1).

На 45+1-й минуте де Хеа отразил удар защитника «Милана» Тео Эрнандеса, а на 56-й минуте отбил пенальти нападающего «Милана» Тэмми Абрахама.

В июле 2023 года закончилось трудовое соглашение голкипера с «Манчестер Юнайтед», с того момента он находился без клуба до перехода в «Фиорентину» этим летом. За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.