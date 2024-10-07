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Де Хеа отбил два пенальти в матче «Фиорентины» с «Миланом» в Серии А

Де Хеа отбил два пенальти в матче «Фиорентины» с «Миланом» в Серии А
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Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа отразил два 11-метровых удара во время матча 7-го тура Серии А с «Миланом» (2:1).

Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Адли – 35'     1:1 Пулишич – 60'     2:1 Гудмундссон – 73'    
Удаления: нет / Эрнандес – 90+6'

На 45+1-й минуте де Хеа отразил удар защитника «Милана» Тео Эрнандеса, а на 56-й минуте отбил пенальти нападающего «Милана» Тэмми Абрахама.

В июле 2023 года закончилось трудовое соглашение голкипера с «Манчестер Юнайтед», с того момента он находился без клуба до перехода в «Фиорентину» этим летом. За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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