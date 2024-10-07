Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич иронично отреагировал на победу ЦСКА над «Динамо»

Генич иронично отреагировал на победу ЦСКА над «Динамо»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу ЦСКА над «Динамо» (2:1) в московском дерби в 11-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Всё предрешил, конечно, выход Пьянича», – написал Генич в телеграм-канале, прикрепив эмодзи «подмигивающее лицо с языком».

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам.

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич появился на поле на 74-й минуте минувшего матча. Он не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА в добавленное время прервал невероятную серию «Динамо»
«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА в добавленное время прервал невероятную серию «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android