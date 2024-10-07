Аршавин: было бы здорово, если бы Осинькин возглавил «Оренбург»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Игорь Витальевич живёт не на другой планете, все слухи читает, задает вопросы напрямую, ему не отвечают. Он переживает, нервничает, не потому даже, что боится потерять работу, а потому, что качественно работает на этом отрезке, большинство ребят хорошо знает. Это нервирует его и игроков. Он в непростой ситуации сейчас находится.

Было бы здорово, если бы Осинькин возглавил «Оренбург». Думаю, если он сам захочет, то быстро найдёт работу. Может, после напряжённого графика в «Крыльях» он скажет, что до лета хочет отдохнуть, поездить по тёплым странам, посмотреть футбол. В его профессиональных качествах нет сомнений. Я бы не хотел, чтобы он шёл в «Химки», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».