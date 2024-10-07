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«На поле был только ЦСКА». Тренер «Динамо» Москва Личка — о первом тайме дерби

«На поле был только ЦСКА». Тренер «Динамо» Москва Личка — о первом тайме дерби
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре бело-голубых в первом тайме матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

— Можете объяснить, что произошло с командой в первом тайме?
— На поле был только ЦСКА. Мне не понравилось то, что мы не атаковали соперника агрессивно. А когда мяч был у нас и нужно было играть на скорости, мы разворачивались и отдавали назад. Так нельзя играть. У каждого футболиста была своя задача в моментах, когда шла потеря мяча на половине поля соперника, но ЦСКА всегда быстро забрасывал мяч вперёд и мог забивать больше на контратаках, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей.

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