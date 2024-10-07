«На поле был только ЦСКА». Тренер «Динамо» Москва Личка — о первом тайме дерби

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре бело-голубых в первом тайме матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

— Можете объяснить, что произошло с командой в первом тайме?

— На поле был только ЦСКА. Мне не понравилось то, что мы не атаковали соперника агрессивно. А когда мяч был у нас и нужно было играть на скорости, мы разворачивались и отдавали назад. Так нельзя играть. У каждого футболиста была своя задача в моментах, когда шла потеря мяча на половине поля соперника, но ЦСКА всегда быстро забрасывал мяч вперёд и мог забивать больше на контратаках, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей.