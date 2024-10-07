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Результаты матчей чемпионата Италии 6 октября

Результаты матчей чемпионата Италии 6 октября
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Вчера, 6 октября, прошли матчи 7-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей чемпионата Италии 6 октября:

«Ювентус» — «Кальяри» — 1:1;
«Лацио» — «Эмполи» — 5:1;
«Болонья» — «Парма» — 1:0;
«Монца» — «Рома» — 1:1;
«Фиорентина» «Милан» — 2:1.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», который записал в свой актив 16 очков. На втором месте находится «Интер» (14). Замыкает тройку лидеров «Удинезе» (13).

Действующим победителем чемпионата Италии является «Интер» (94). Второе место по итогам прошлого сезона занял «Милан» (75). На третьем месте финишировал «Ювентус» (71).

Турнирная таблица Серии А
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