Личка — о жёлтой карточке Нгамалё: нужно понимать, что фол есть тогда, когда свистит судья

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о жёлтой карточке полузащитника бело-голубых Муми Нгамалё в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

— Николя Нгамалё получил жёлтую карточку, и было видно, что он был очень заведён, но вы оставили его на поле до конца матча. Вы с ним провели разъяснительную беседу?

— Да, мы поговорили с ним в перерыве. Нужно понимать, что фол есть тогда, когда свистит судья. Ты не должен останавливаться и требовать от судьи фол, когда идёт быстрая контратака соперника. И так делали три-четыре игрока. Если тебя чуть трогают и ты падаешь, то должен сразу встать и играть дальше. И если видишь, что судья даёт играть в таких эпизодах, то больше так не делай. Это тоже было одной из причин того, что мы не концентрировались на игре в первом тайме, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей.