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Личка — о жёлтой карточке Нгамалё: нужно понимать, что фол есть тогда, когда свистит судья

Личка — о жёлтой карточке Нгамалё: нужно понимать, что фол есть тогда, когда свистит судья
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о жёлтой карточке полузащитника бело-голубых Муми Нгамалё в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

— Николя Нгамалё получил жёлтую карточку, и было видно, что он был очень заведён, но вы оставили его на поле до конца матча. Вы с ним провели разъяснительную беседу?
— Да, мы поговорили с ним в перерыве. Нужно понимать, что фол есть тогда, когда свистит судья. Ты не должен останавливаться и требовать от судьи фол, когда идёт быстрая контратака соперника. И так делали три-четыре игрока. Если тебя чуть трогают и ты падаешь, то должен сразу встать и играть дальше. И если видишь, что судья даёт играть в таких эпизодах, то больше так не делай. Это тоже было одной из причин того, что мы не концентрировались на игре в первом тайме, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей.

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