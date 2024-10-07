Тренер «Барселоны» Флик оценил разгромную победу над «Алавесом» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Алавесом» в матче 9-го тура чемпионата Испании. В минувшей игре каталонцы набрали три очка благодаря хет-трику нападающего Роберта Левандовского.

«Это была сложная игра, потому что «Алавес» хорошо прессингует, но мы действовали отлично, как в первом, так и во втором тайме.

Динамика наших игроков просто невероятна. Мы забили много голов, и это очень хорошо для нас, это поможет нам в следующих матчах, потому что наша манера игры и прессинг сложны.

Я смотрю в прошлое, чтобы попытаться исправить ошибки, но моя философия — смотреть вперёд. Мы знаем, что с «Осасуной» и «Монако» мы сыграли не очень хорошо, но мы проанализировали это и ждём следующих игр.

Уровень Левандовского? Я думаю, мы должны похвалить всех. Вся команда поддерживает Роберта, и мы знаем, что он лучший на своей позиции. Я очень доволен им, и вы можете видеть, что он выкладывается на 100%. Счастлив за три очка и за Роберта», – приводит слова Флика AS.