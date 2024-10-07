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Тренер «Барселоны» Флик оценил разгромную победу над «Алавесом» в Ла Лиге

Тренер «Барселоны» Флик оценил разгромную победу над «Алавесом» в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Алавесом» в матче 9-го тура чемпионата Испании. В минувшей игре каталонцы набрали три очка благодаря хет-трику нападающего Роберта Левандовского.

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7'     0:2 Левандовски – 22'     0:3 Левандовски – 32'    

«Это была сложная игра, потому что «Алавес» хорошо прессингует, но мы действовали отлично, как в первом, так и во втором тайме.

Динамика наших игроков просто невероятна. Мы забили много голов, и это очень хорошо для нас, это поможет нам в следующих матчах, потому что наша манера игры и прессинг сложны.

Я смотрю в прошлое, чтобы попытаться исправить ошибки, но моя философия — смотреть вперёд. Мы знаем, что с «Осасуной» и «Монако» мы сыграли не очень хорошо, но мы проанализировали это и ждём следующих игр.

Уровень Левандовского? Я думаю, мы должны похвалить всех. Вся команда поддерживает Роберта, и мы знаем, что он лучший на своей позиции. Я очень доволен им, и вы можете видеть, что он выкладывается на 100%. Счастлив за три очка и за Роберта», – приводит слова Флика AS.

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