Видеообзор домашней победы «Локомотива» над «Крыльями Советов» в 11-м туре РПЛ

Вчера, 6 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Игра проводилась на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Локомотив» Москва.

В составе железнодорожников автором единственного гола стал Тимур Сулейманов.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 11 матчей. «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на 10-й строчке.