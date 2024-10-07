Результаты матчей Ла Лиги 6 октября

Вчера, 6 октября, прошли матчи 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 6 октября:

«Жирона» — «Атлетик» Бильбао — 2:1;

«Алавес» — «Барселона» — 0:3;

«Севилья» — «Бетис» — 1:0;

«Реал Сосьедад» — «Атлетико» Мадрид — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 каталонская «Барселона», набравшая 24 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 21 очко. Третье место с 17 очками занимает «Атлетико» Мадрид. В зоне вылета находятся «Лас-Пальмас» (3), «Вальядолид» (5) и «Валенсия» (6).