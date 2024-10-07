Марцел Личка объяснил причину изменения схемы «Динамо» по ходу дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил причину перехода на схему «4-4-2» во втором тайме матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

— Чем был обоснован переход на схему «4-4-2» во втором тайме?

— Счёт был 1:1, и мы хотели победить. Эль-Мехди достаточно скоростной игрок и хорошо борется за верховые мячи. Когда вышел второй форвард, то три центральных защитника ЦСКА стали играть уже, и на флангах у Муми [Нгамалё] и Бителло могло появиться больше возможностей, чтобы рисковать и обыгрывать «один в один». Но таких ситуаций было мало. К сожалению, травмировался Эли Даса, который мог бы хорошо использовать эту зону. Кутя [Кутицкий] вышел в сложной ситуации в такой интенсивной игре, неплохо вошёл в неё и помог команде, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей.