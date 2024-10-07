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Марцел Личка объяснил причину изменения схемы «Динамо» по ходу дерби с ЦСКА

Марцел Личка объяснил причину изменения схемы «Динамо» по ходу дерби с ЦСКА
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил причину перехода на схему «4-4-2» во втором тайме матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

— Чем был обоснован переход на схему «4-4-2» во втором тайме?
— Счёт был 1:1, и мы хотели победить. Эль-Мехди достаточно скоростной игрок и хорошо борется за верховые мячи. Когда вышел второй форвард, то три центральных защитника ЦСКА стали играть уже, и на флангах у Муми [Нгамалё] и Бителло могло появиться больше возможностей, чтобы рисковать и обыгрывать «один в один». Но таких ситуаций было мало. К сожалению, травмировался Эли Даса, который мог бы хорошо использовать эту зону. Кутя [Кутицкий] вышел в сложной ситуации в такой интенсивной игре, неплохо вошёл в неё и помог команде, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей.

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