Личка объяснил причину отсутствия Майсторовича в составе «Динамо» на дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил причину отсутствия защитника бело-голубых Милана Майсторовича в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

— Почему не было в составе Милана Майсторовича?

— У Милана травма. Он работал индивидуально и включился в тренировочный процесс только перед игрой. Когда он вчера вышел на тренировку, то сказал, что не готов на 100%. Понятно, что он хотел играть, но честно сказал, что не может отдавать сильные передачи. Большое ему спасибо за честность. Но его отсутствие не было причиной нашей плохой игры – мы команда, выигрываем и проигрываем все вместе. Я тренер – я отвечаю за состав, отвечаю за игру и отвечаю за результат, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 2 млн.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей.