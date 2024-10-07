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В ЦСКА показали атмосферу в раздевалке команды после победы в матче с «Динамо»

В ЦСКА показали атмосферу в раздевалке команды после победы в матче с «Динамо»
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Пресс-служба московского ЦСКА показала атмосферу в раздевалке красно-синих после победы в матче с «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Приглашаем вас заглянуть в победную раздевалку после матча», — подписала публикацию в телеграм-канале ЦСКА пресс-служба «армейцев».

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 27 очков за 11 игр.

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