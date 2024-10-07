Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после волевой победы в матче с «Динамо»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам красно-синих после победы в матче с «Динамо» (2:1).

«Приятная тяжелая победа в Дерби, я счастлив. Теперь отдохнём и скоро вернёмся. Услышимся», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 27 очков за 11 игр.

Самые титулованные футбольные клубы России: