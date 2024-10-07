Пьянич отреагировал на волевую победу ЦСКА в матче с «Динамо»

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич опубликовал пост после победы красно-синих в матче с «Динамо» (2:1).

«Очень рад победе нашей команды! Спасибо всем болельщикам ЦСКА за тёплый приём с самого начала. Я надеюсь, что мы проведём отличный год вместе. Вперёд, ЦСКА!» — написал Пьянич в одной из социальных сетей.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 27 очков за 11 игр.

Самые титулованные футбольные клубы России: