Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на критику в свой адрес

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на критику в свой адрес
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о результате матча 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:1) и критике в свой адрес.

Франция — Лига 1 . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Абди – 39'     1:1 Мендеш – 52'    

«Первый тайм был не очень хорош, нам нужно было действовать лучше. Это нужно улучшить, потому что это очень важно. Во втором тайме мы были лучше. Мы должны быть более агрессивными. Критика меня не трогает, я готов к этому, я доволен собой и работой с этой командой. До конца чемпионата ещё далеко, ничего страшного, что мы не первые, мы будем совершенствоваться. Мы допустили много ошибок в первом тайме, но если будем играть так, как во втором, то проведём очень хорошие матчи», — приводит слова Доннаруммы Lequipe.

В этой встрече Доннарумма вышел в стартовом составе «ПСЖ», а российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Материалы по теме
«ПСЖ» без Сафонова в составе не смог обыграть «Ниццу» в матче Лиги 1
Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android