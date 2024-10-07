Пьянич дал оценку своему дебюту в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич после победы красно-синих в матче с «Динамо» (2:1) оценил свой дебют в РПЛ.

«Дебют в РПЛ считаю неплохим», — приводит слова Пьянича ТАСС.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 27 очков за 11 игр.

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