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Марко Николич оценил текущее турнирное положение ЦСКА

Марко Николич оценил текущее турнирное положение ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы красно-синих в матче с «Динамо» (2:1) оценил текущее турнирное положение «армейцев».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Сейчас мы идём на четвёртом месте. Еще ранняя фаза чемпионата, и перед нами очень много игр. В последних девяти матчах у нас семь побед, одна ничья и одно поражение. Голевая разница — 18-3. Мне это говорит о прогрессе в игре. Пять очков мы потеряли буквально за два гола, и это было обидно. Поэтому сегодня хотелось обязательно победить и забрать три очка. Наша цель такая: в каждом матче добавлять в качестве, думать о своей игре, развивать футболистов и готовиться к следующему сопернику. А на какой строчке закончим чемпионат — посмотрим. Конечно, мы ЦСКА и всегда стремимся быть на вершине, но без качества игры этого не будет», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

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