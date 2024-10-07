Марко Николич оценил текущее турнирное положение ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы красно-синих в матче с «Динамо» (2:1) оценил текущее турнирное положение «армейцев».

«Сейчас мы идём на четвёртом месте. Еще ранняя фаза чемпионата, и перед нами очень много игр. В последних девяти матчах у нас семь побед, одна ничья и одно поражение. Голевая разница — 18-3. Мне это говорит о прогрессе в игре. Пять очков мы потеряли буквально за два гола, и это было обидно. Поэтому сегодня хотелось обязательно победить и забрать три очка. Наша цель такая: в каждом матче добавлять в качестве, думать о своей игре, развивать футболистов и готовиться к следующему сопернику. А на какой строчке закончим чемпионат — посмотрим. Конечно, мы ЦСКА и всегда стремимся быть на вершине, но без качества игры этого не будет», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

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