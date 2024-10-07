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Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: в перерыве матча с «Ниццей» я мог сделать пять замен

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: в перерыве матча с «Ниццей» я мог сделать пять замен
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:1).

Франция — Лига 1 . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Абди – 39'     1:1 Мендеш – 52'    

«Уровень неточности большинства игроков был совсем не обычным для нас. Ошибки на достаточно лёгких приёмах, на достаточно лёгких передачах. Мы не показывали тот уровень, как обычно. Во время перерыва я вполне мог заменить пять игроков, но сделал только одну», — приводит слова Энрике Les Titis du PSG.

В этой встрече российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков.

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