Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: в перерыве матча с «Ниццей» я мог сделать пять замен

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:1).

«Уровень неточности большинства игроков был совсем не обычным для нас. Ошибки на достаточно лёгких приёмах, на достаточно лёгких передачах. Мы не показывали тот уровень, как обычно. Во время перерыва я вполне мог заменить пять игроков, но сделал только одну», — приводит слова Энрике Les Titis du PSG.

В этой встрече российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков.

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