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Артига: вчера я вспомнил академию «Барселоны», честно скажу, в «Краснодаре» чуть лучше

Артига: вчера я вспомнил академию «Барселоны», честно скажу, в «Краснодаре» чуть лучше
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Главный тренер «Химок» Франк Артига оценил инфраструктуру футбольного клуба «Краснодар» после матча 11-го тура чемпионата России. «Химки» разгромно проиграли «Краснодару» со счётом 0:4.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Кордоба – 41'     2:0 Батчи – 56'     3:0 Кордоба – 73'     4:0 Кастаньо – 89'    

«О Краснодаре я не смогу сказать много. Но что касается футбольного клуба, местных полей и базы – это великолепно. Я считаю, что структура «Краснодара» – одна из лучших в мире. Говорю это с полной уверенностью, так как бывал во многих тренировочных центрах. Арена также великолепна. Хорошая атмосфера, много болельщиков. Один из самых лучших и красивых стадионов, которые я видел. Могу только поздравить руководителей клуба с созданием такой сильной структуры. Вчера, когда мы были на тренировке, я ненароком вспомнил «Ла Масию» (академия «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»). Честно скажу, тут даже чуть лучше. Очень многим деталям было уделено внимание», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

На данный момент «Химки» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 8 очков. В следующем туре «Химки» сыграют с «Локомотивом».

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