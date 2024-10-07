Артига: вчера я вспомнил академию «Барселоны», честно скажу, в «Краснодаре» чуть лучше

Главный тренер «Химок» Франк Артига оценил инфраструктуру футбольного клуба «Краснодар» после матча 11-го тура чемпионата России. «Химки» разгромно проиграли «Краснодару» со счётом 0:4.

«О Краснодаре я не смогу сказать много. Но что касается футбольного клуба, местных полей и базы – это великолепно. Я считаю, что структура «Краснодара» – одна из лучших в мире. Говорю это с полной уверенностью, так как бывал во многих тренировочных центрах. Арена также великолепна. Хорошая атмосфера, много болельщиков. Один из самых лучших и красивых стадионов, которые я видел. Могу только поздравить руководителей клуба с созданием такой сильной структуры. Вчера, когда мы были на тренировке, я ненароком вспомнил «Ла Масию» (академия «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»). Честно скажу, тут даже чуть лучше. Очень многим деталям было уделено внимание», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

На данный момент «Химки» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 8 очков. В следующем туре «Химки» сыграют с «Локомотивом».

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