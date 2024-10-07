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Габулов рассказал, как Хиддинк сравнил футболистов сборной России с игроками «Реала»

Габулов рассказал, как Хиддинк сравнил футболистов сборной России с игроками «Реала»
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о работе с нидерландским тренером Гусом Хиддинком в национальной команде.

«Помню, у нас была установка перед каким-то серьёзным матчем и Хиддинк сказал: «Я тренировал лучшие команды мира, «Реал», но таких, как вы, у меня еще не было». И он говорил не только про наши футбольные качества, но и человеческие. И это было искренне», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

Напомним, Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда России стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

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