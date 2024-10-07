Николич: Пьянич уже приносит пользу в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, когда новичок красно-синих Миралем Пьянич будет готов сыграть полный матч.

«Миралем — настоящий профессионал, качественный футболист. Он уже готов, иначе я бы не выпускал его на поле. Когда от него стоит ждать полноценных 90 минут на поле —покажет время, сейчас мы просто следим за ним и потихоньку готовим его. Он уже приносит нам пользу. Спокойствие и опыт Пьянича очень помогают, поэтому он вышел поле в момент, когда игра была достаточно нервной. Рад, что Миралем сейчас с нами. Видно, что ребята получают удовольствие от такого футболиста рядом с собой», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 20 очков по итогам 11 туров.