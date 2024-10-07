Николич ответил, за счёт чего Гуарирапа выигрывает конкуренцию у Мусаева

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, почему он решил выпустить форварда Сауля Гуарирапу в основном составе на матч 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

«За счёт чего Гуарирапа выигрывает конкуренцию у Мусаева? Они играют разные роли и могут выходить вместе. Мы используем их качества по-разному. Поэтому я бы не сказал, что кто-то кому-то проигрывает конкуренцию. Конечно, по сути у нас два центральных нападающих — и это в два раза лучше, чем до прихода Сауля, когда на позиции не было соперничества. Конкуренция — это нормально, от неё никуда не убежать», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Гуарирапа перешёл этим летом в ЦСКА на правах аренды из «Сочи». Футболист сыграл шесть матчей за новый клуб, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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