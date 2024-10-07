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Марцел Личка высказался об отсутствии соперника у сборной России на предстоящих сборах

Марцел Личка высказался об отсутствии соперника у сборной России на предстоящих сборах
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался по поводу октябрьского сбора национальной команды России.

«Удивляет ли меня, что сборная России проведёт сбор без товарищеских матчей? Это решение федерации. Конечно, мне было бы лучше, если бы игроки остались со мной. У нас уезжает 13 игроков в разные сборные, так что, как всегда, у нас будет разбитая команда. Я пожелал тем, кто уезжает, хорошей дороги и удачи, чтобы они вернулись здоровыми и с хорошим настроением», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Сбор национальной команды стартует в Новогорске 7 октября. На данный момент у сборной России нет соперника для проведения международного товарищеского матча.

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