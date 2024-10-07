Николич объяснил своё решение поменять схему по ходу матча с «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич объяснил своё решение поменять схему по ходу матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

«Я и раньше говорил, что мы будем менять схемы и играть по-разному, обещал, что так будет. Самое удобное время что-то наиграть — это зимний перерыв. В паузах на матчи сборных что-то наиграть сложно, так как остается небольшое количество футболистов. Но по ходу сезона мы будем менять схему и пользоваться разными вариантами. Надо всегда пользоваться лучшими качествами своих футболистов», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 20 очков по итогам 11 туров.

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