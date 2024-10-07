Камоцци: у Николсона недостаточный уровень мастерства для «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна высказался о нападающем красно-белых Шамаре Николсоне. Напомним, Николсон оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:0).

«Сможет ли Шамар Николсон перезагрузить карьеру в «Спартаке» и стабильно начать забивать? Все просто теряют время с этим футболистом. У Шамара Николсона недостаточный уровень мастерства для «Спартака». То же самое касается тех, кто настаивал на его приобретении», – приводит слова Камоцци Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. В нынешнем сезоне Николсон принял участие в четырёх матчах РПЛ, в которых записал в свой актив два гола.

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