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Полузащитник «Оренбурга»: считаю, что незаслуженно проиграли «Зениту»

Полузащитник «Оренбурга»: считаю, что незаслуженно проиграли «Зениту»
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Полузащитник «Оренбурга» Алексей Барановский прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«Для меня нет разницы с кем играть — с «Зенитом», с «Локомотивом»… Против любой команды настрой один и тот же. Желание одно — победить. Мы играли в свой футбол. Играли достаточно хорошо. Считаю, что незаслуженно проиграли», — приводит слова Барановского «Спорт день за днём».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 26 очков. «Оренбург», в свою очередь, занимает 15-е место, набрав семь очков.

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