Иньяки Уильямс высказался о двух незабитых пенальти «Атлетика» в игре с «Жироной»

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс высказался о результате матча 9-го тура испанской Примеры с «Жироной». Напомним, баскская команда уступила каталонской в этой встрече со счётом 1:2.

«Я думаю, что этому нет оправдания. Мы не смогли реализовать два пенальти. Такое не может повториться», — приводит слова Уильямса DAZN.

Напомним, баски не смогли реализовать два пенальти по ходу игры. «Жирона» на 99-й минуте реализовала 11-метровый.

«Жирона» набрала 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Клуб из Бильбао с 14 очками идёт шестым в Ла Лиге. Следующий матч «Атлетик» проведёт с «Эспаньолом» в рамках 10-го тура Примеры 19 октября.