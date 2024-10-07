Иньяки Уильямс высказался о двух незабитых пенальти «Атлетика» в игре с «Жироной»
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Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс высказался о результате матча 9-го тура испанской Примеры с «Жироной». Напомним, баскская команда уступила каталонской в этой встрече со счётом 1:2.
Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Асприлья – 39' 1:1 Сансет – 41' 2:1 Стуани – 90+9'
Удаления: нет / Паредес – 90+8'
«Я думаю, что этому нет оправдания. Мы не смогли реализовать два пенальти. Такое не может повториться», — приводит слова Уильямса DAZN.
Напомним, баски не смогли реализовать два пенальти по ходу игры. «Жирона» на 99-й минуте реализовала 11-метровый.
«Жирона» набрала 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Клуб из Бильбао с 14 очками идёт шестым в Ла Лиге. Следующий матч «Атлетик» проведёт с «Эспаньолом» в рамках 10-го тура Примеры 19 октября.
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