Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем Поля Погба

Полузащитник Поль Погба хочет покинуть «Ювентус», с которым имеет контракт. Как сообщает Фабрицио Романо в своих соцсетях, сегодня, 7 октября, стороны начнут переговоры о прекращении сотрудничества.

Футболист хочет получить статус свободного агента и считает, что этот вариант является лучшим для его карьеры.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил 4-летнюю дисквалификацию Погба за проваленный тест на допинг до 18 месяцев. Таким образом, Поль имеет право вернуться к тренировкам в январе 2025 года, а с марта может играть. Также был упразднён его штраф.

Погба имеет контракт с «Ювентусом», по которому он получает минимальную зарплату (€ 2 тысячи в месяц). Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2026 года.

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро