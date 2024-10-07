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Венсан Компани отреагировал на опущенную «Баварией» победу над «Айнтрахтом» на 90+4 минуте

Венсан Компани отреагировал на опущенную «Баварией» победу над «Айнтрахтом» на 90+4 минуте
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью 3:3 в матче Бундеслиги против «Айнтрахта».

Германия — Бундеслига . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Джэ – 15'     1:1 Мармуш – 22'     2:1 Экитике – 35'     2:2 Юпамекано – 38'     2:3 Олисе – 53'     3:3 Мармуш – 90+4'    

«Давайте просто сохранять спокойствие. Команда сыграла отлично. У нас было очень много моментов. Возможно, мы заслуживали большего.

Мы должны просто продолжать в том же духе, идти по своему пути и верить, что такая игра, в конце концов, принесёт нам результаты. У меня большая надежда. То, что делает эта команда, просто ненормально.

У меня достаточно опыта. Если мы продолжим в том же духе, то снова будем выигрывать матчи. Мы должны сохранять спокойствие», – приводит слова тренера Bayern&Germany.

После этого матча «Бавария» занимает первое место в Бундеслиге с 14 очками. «Айнтрахт» набрал 13 очков и идёт на третьем месте.

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