Венсан Компани отреагировал на опущенную «Баварией» победу над «Айнтрахтом» на 90+4 минуте

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью 3:3 в матче Бундеслиги против «Айнтрахта».

«Давайте просто сохранять спокойствие. Команда сыграла отлично. У нас было очень много моментов. Возможно, мы заслуживали большего.

Мы должны просто продолжать в том же духе, идти по своему пути и верить, что такая игра, в конце концов, принесёт нам результаты. У меня большая надежда. То, что делает эта команда, просто ненормально.

У меня достаточно опыта. Если мы продолжим в том же духе, то снова будем выигрывать матчи. Мы должны сохранять спокойствие», – приводит слова тренера Bayern&Germany.

После этого матча «Бавария» занимает первое место в Бундеслиге с 14 очками. «Айнтрахт» набрал 13 очков и идёт на третьем месте.

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