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«Реал» начал переговоры о переходе защитника на замену Карвахалю. Это не Трент

«Реал Мадрид» активно ведёт поиски нового защитника после травмы Даниэля Карвахаля, сообщает Marca.

Согласно информации, клуб уже начал переговоры о переходе 21-летнего защитника «Лейпцига» Кастелло Люкеба, который стал одним из главных кандидатов.

Другим кандидатом является 18-летний центральный защитник «Аякса» Йоррел Хато, который уже получил вызов в национальную сборную Нидерландов.

Еще один вариант — 18-летний Витор Рейс, который уже играет в основном составе «Палмейраса» и в молодёжной сборной Бразилии.

У Карвахаля травма крестообразной связки колена. Он перенесёт операцию и пропустит остаток сезона. Среди возможных кандидатов также называют Трента Александера-Арнольда, однако неопределённость его контракта с «Ливерпулем» усложняет ситуацию.

Пока что главным вариантом для тренера Карло Анчелотти остаётся Лукас Васкес. В этом сезоне Васкес забил 1 гол и отдал 1 ассист в 8 матчах.

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