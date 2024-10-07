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Фанаты «Реала Сосьедад» освистали Гризманна и Сёрлота во время матча с «Атлетико»

Фанаты «Реала Сосьедад» освистали Гризманна и Сёрлота во время матча с «Атлетико»
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Фанаты «Реала Сосьедад» в матче 9-го тура испанской Примеры с «Атлетико» освистали нападающих мадридской команды Антуана Гризманна и Александра Сёрлота. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo. Напомним, матч закончился с ничейным результатом (1:1).

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 1'     1:1 Сучич – 84'    

По информации источника, во время встречи фанаты «Реала Сосьедад» освистывали Гризманна каждый раз, когда тот владел мячом, а некоторые желали нападающему смерти. Оскорблениям подвергся и другой нападающий мадридского «Атлетико» — Александр Сёрлот. Отметим, что на экраны стадиона «Реале Арена» было выведено предупреждение о недопустимости проявлений расизма и нетерпимости, после чего фанаты стали вести себя спокойнее.

Напомним, Антуан Гризманн играл за «Реал Сосьедад» с 2009 года по 2014 год. Александр Сёрлот выступал за «бело-голубых» в период с 2021 по 2023.

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