Фанаты «Реала Сосьедад» освистали Гризманна и Сёрлота во время матча с «Атлетико»

Фанаты «Реала Сосьедад» в матче 9-го тура испанской Примеры с «Атлетико» освистали нападающих мадридской команды Антуана Гризманна и Александра Сёрлота. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo. Напомним, матч закончился с ничейным результатом (1:1).

По информации источника, во время встречи фанаты «Реала Сосьедад» освистывали Гризманна каждый раз, когда тот владел мячом, а некоторые желали нападающему смерти. Оскорблениям подвергся и другой нападающий мадридского «Атлетико» — Александр Сёрлот. Отметим, что на экраны стадиона «Реале Арена» было выведено предупреждение о недопустимости проявлений расизма и нетерпимости, после чего фанаты стали вести себя спокойнее.

Напомним, Антуан Гризманн играл за «Реал Сосьедад» с 2009 года по 2014 год. Александр Сёрлот выступал за «бело-голубых» в период с 2021 по 2023.