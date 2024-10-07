Карло Анчелотти опубликовал пост в соцсетях на фоне серьёзной травмы Карвахаля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о полученной травме правого защитника своей команды Даниэля Карвахаля, которого унесли на носилках в компенсированное время игры 9-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом» (2:0). Тренер обратился к игроку в соцсетях.

«Твоя энергия и целеустремлённость очень важны для нашей команды. Мы знаем, что ты, как и всегда, справишься с этим вызовов, мы рассчитываем на твою поддержку и помощь, где бы ни находились. Мы ждём тебя, Дани. Бесконечная поддержка», — написал Анчелотти на своей страничке в соцсети.

Напомним, в концовке матча испанский защитник после столкновения с вингером гостей Йереми Пино рухнул на газон и сразу закричал от боли. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

Ромб тен Хага и Анчелотти: есть нюанс. ХиТ#155