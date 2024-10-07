Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Появилась информация о травме у ещё одного ключевого защитника «Реала»

Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии.

Как сообщил журналист The Athletic Марио Кортегана, Милитао прилетел в расположение сборной и прошёл медобследование, которое выявило у игрока небольшую мышечную травму левого бедра.

Таким образом, Милитао пропустит матчи квалификации ЧМ-2026 с Чили (11 октября) и Перу (16 октября). Точные сроки восстановления игрока пока не определены.

Напомним, Милитао пропустил бо́льшую часть минувшего сезона, поскольку в августе 2023 года получил разрыв крестообразных связок. 26-летний защитник восстановился от повреждения к марту 2024 года.

Примечательно, что в начале сентября пресс-служба Бразильской конфедерации футбола сообщила, что защитник травмировал мышцу правого бедра во время тренировки, находясь в расположении команды. Таким образом, это второй случай за короткий срок получения им одной и той же травмы.

Милитао вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы